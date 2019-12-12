В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата», — рассказал он журналистам.

Песков выразил надежду на то, что эти действия не станут негативным фактором для дальнейшего развития конструктивного диалога с Германией.

Представитель Кремля также отметил, что российская сторона направляла запросы на экстрадицию убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили. «Запросы были, об этом докладывалось президенту», — сказал он.

По словам Пескова, в Европе всё еще скрывается множество людей, причастных к терактам и их организации в России. Пресс-секретарь президента уточнил, что они «получают виды на жительство, гражданство, ходят по улице среди обычных людей». Он также подчеркнул, что по многим из этих людей ведутся следственные действия, чтобы их выдали России.

Ранее в этот день стало известно, что Россия, руководствуясь принципами взаимности, объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата и потребовала от них в течение недели покинуть страну.

До этого, 4 декабря, МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство объявило, что высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция Германии предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

Спустя два дня издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. На него уже совершалось покушение в Тбилиси, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году в России его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

По данным того же The Insider, Вадима Соколова, арестованного за убийство в Берлине, на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Издание отмечает, что в январе 2014-го он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Кроме этого, 4 декабря «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.