В Москве заочно арестован родственник убитого в Берлине Хангошвили

Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в содействии террористической деятельности Муради Кавтарашвили — родственника убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в Германии под именем Торнике Кавтарашвили). Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Российский суд арестовал Муради Кавтарашвили, заочно предъявив ему обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»). Правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение», — сказал он, добавив, что обвиняемый объявлен в международный розыск.

23 августа в одном из районов столицы Германии мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. По версии полиции, оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин.

Как пишет The Insider, арестованного зовут Вадим Соколов, настоящее его имя — Вадим Красиков. В январе 2014 года в России его объявили в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

По данным СМИ, убитым является именно Хангошвили. Как пишет Spiegel, инцидент может быть связан с организованной преступностью. Известно, что убитый считался в Грузии доверенным лицом органов безопасности и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. Известно, что на него уже совершалось покушение в Тбилиси, после чего он бежал на Украину.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах РФ утверждает, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

Германия полагает, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В связи с этим 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ и потребовал от двух сотрудников российских спецслужб покинуть страну.

Руководствуясь принципами взаимности, 12 декабря Россия также объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата и потребовала покинуть страну. В Кремле данную меру назвали вынужденной и неизбежной, а также выразили надежду, что решение не повлияет на двусторонние отношения. В Германии же данный шаг назвали неоправданным, добавив, что оставляют за собой «право на дальнейшие шаги».