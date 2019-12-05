В Сети появились кадры с беглым боевиком Хангошвили

В интернете обнародованы кадры с боевиком Зелимханом Хангошвили, убитым в Берлине в августе. Мужчина находился в международном розыске с 2002 года за причастность к жестоким преступлениям в России. О розыске боевика были уведомлены ФРГ, США и ряд европейских стран.

В 2003–2004 годах Хангошвили возглавил один из отрядов боевиков и принимал участие в нападениях на российских военных и сотрудников правоохранительных органов. Он содействовал в подготовке терактов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву, пишет в четверг, 5 декабря, РЕН ТВ.

Также беглый боевик оказался связан с Доку Умаровым и иностранными террористами Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом и Абу Кутейбом Джамалем.

На появившейся в Сети видеозаписи Хангошвили принимает участие в собрании полевых командиров боевиков летом 2004 года. Встреча прошла перед нападением террористов на Ингушетию.

Тогда в результате масштабной атаки были убиты 98 человек. Почти 70 из них — сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. 113 получили ранения.

В 2016 году боевику удалось найти убежище в Германии, где местные правоохранители сняли с Хангошвили все подозрения.

В августе Хангошвили застрелил неизвестный мужчина на велосипеде, в документах полиции потерпевший значился как Торнике К. По подозрению в его убийстве был задержан 49-летний гражданин РФ.

По данным The Insider, по подозрению в убийстве был арестован некий Вадим Соколов, которого на самом деле зовут Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве.

В российском дипведомстве пообещали принять ответные меры, а заявление немецкого министерства назвали безосновательным и недружественным.