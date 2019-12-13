В бундестаге прокомментировали высылку немецких дипломатов из России

Берлину стоит занять конструктивную позицию и не идти на конфронтацию с Москвой из-за убийства гражданина Грузии в Германии, заявил официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, комментируя высылку немецких дипломатов из РФ.

«С одной стороны, произошло обострение конфликта в связи с так называемым убийством в Тиргартене после того, как сначала Берлин выслал двух дипломатов РФ, а теперь Москва отреагировала соответствующими контрмерами. С другой стороны, кажется, обе стороны прилагают усилия, чтобы не довести эту полемику до кипения», — цитирует Ноя «РИА Новости».

Политик отметил, что недавно раскрытые подробности о личности убитого говорят о том, что он был исламистом, и делают позицию Берлина сомнительной.

«Убийство в Тиргартене имеет все признаки провокации или, во всяком случае, подходит для этого. Это ни в коем случае не должно привести к дальнейшему ухудшению германо-российских отношений», — добавил депутат.

23 августа в Берлине мужчина на велосипеде застрелил прохожего и скрылся. Убитым, по данным СМИ, оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, объявленный в 2002 году в России в розыск по подозрению в терроризме.

На следующий день был задержан 49-летний россиянин Вадим Красиков, который также находится в федеральном розыске по делу о заказном убийстве.

4 декабря МИД Германии объявил о высылке двух российских дипломатов и двух сотрудников спецслужб из-за дела об убийстве гражданина Грузии.

12 декабря МИД РФ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Дипломаты должны будут покинуть Россию в течение недели. В Кремле данную меру назвали вынужденной и неизбежной.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с высылкой дипломатов, назвал его некорректным, так как к бандитским разборкам РФ не имеет никакого отношения. Кроме того, по словам российского лидера, убитый гражданин Грузии был причастен к взрывам в метро Москвы и связан с террористами, в том числе Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Доку Умаровым.