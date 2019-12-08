Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

В свете новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине и в связи с осложнением отношений с Россией правительство ФРГ обсудит дальнейшие шаги по расследованию преступления. Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в интервью Bild.

«Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления», — цитирует ее 8 декабря газета Spiegel. Министр отметила, что убийство наносит вред российско-германским отношениям.

Также Крамп-Карренбауер подчеркнула, что правительству необходимо проконсультироваться и принять решение по дальнейшим действиям.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, а двое сотрудников российских спецслужб были высланы из страны. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ действия МИД Германии назвали безосновательными и недружественными и пообещали принять ответные меры. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, что высылка связана с отказом России оказать содействие в расследовании происшествия.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция Германии предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

25 августа издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

По данным того же The Insider, Вадима Соколова, арестованного за убийство в Берлине, на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Издание отмечает, что в январе 2014-го он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Кроме того, 4 декабря «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева, а также сотрудничал с иностранными наемниками Абу Хафсом, Хаттабом и Абу аль-Валидом.