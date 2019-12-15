Берлин опроверг существование запроса на экстрадицию в РФ убитого Хангошвили

Россия не направляла властям Германии запрос об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и не сообщала об обвинениях, выдвинутых в отношении него. Об это заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил о причастности убитого грузина к взрывам в метро Москвы, а также о том, что Москва неоднократно призывала немецкие власти его выдать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что убитый действительно был объявлен Россией в розыск.

«Нас не просили кого-либо выдавать и не говорили, в чем его обвиняют. Сейчас это происходит задним числом», — приводит слова Мааса «РИА Новости».

Он назвал ситуацию странной и подчеркнул, что, по его мнению, позиция российских властей звучит «как оправдание». Также, по словам Мааса, до этого правительству Германии никогда не озвучивали обвинения в отношении Хангошвили.

Ранее об объявлении Хангошвили в розыск говорилось в расследовании The Insider, Der Spiegel и Bеllingcat.

23 августа в Берлине мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Убитым, по данным СМИ, оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, объявленный в 2002 году в России в розыск по подозрению в терроризме.

На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин Вадим Красиков. В январе 2014 года в России его объявили в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Германия полагает, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В связи с этим, 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ и потребовал от двух сотрудников российских спецслужб покинуть страну.

Руководствуясь принципами взаимности, 12 декабря Россия также объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата и потребовала покинуть страну.