Убитого в Берлине грузина заподозрили в участии в терактах в Беслане и Москве

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, который был убит в Берлине в августе прошлого года, участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. Об этом 10 октября сообщил источник «РИА Новости» в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.

«В 2013 году, проживая на территории Грузии, Хангошвили выполнял функции регионального координатора в структуре международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), поддерживал связь между Доку Умаровым (чеченский террорист. — Ред.) и зарубежными представителями этой организации», — приводит агентство слова собеседника.

Что касается московского теракта, речь идет о взрыве поезда в феврале 2004 года между станциями метро «Автозаводская» и «Павелецкая».

7 октября прокуратура Берлина предъявила россиянину Вадиму Соколову обвинения в убийстве Хангошвили и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства просил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке общественности стало известно 24 августа 2019 года. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. В Германии убитый проживал под именем Торнике Кавтарашвили.

На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин, который в 2014 году был объявлен в федеральный розыск в России по делу о заказном убийстве.

4 декабря 2019 года МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России и двух работников спецслужб РФ, так как посчитал, что Москва принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В свою очередь, российский МИД объявил двух сотрудников германского посольства персонами нон грата.

В феврале 2020 года федеральная прокуратура Германии повторно арестовала подозреваемого в убийстве. Помимо обвинений в расстреле человека ведомство вменяло мужчине совершение преступления, связанного с незаконным хранением оружия.