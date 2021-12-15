Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов

Посольство России в Берлине выразило решительный протест МИД Германии в связи с высылкой российских дипломатов. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает пресс-служба диппредставительства.

«Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что «подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время».

Ранее в этот день глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что высылка российских дипломатов не останется без адекватного ответа.

Посол РФ в Германии назвал приговор россиянину необъективным, политическим и существенно осложняющим отношения Москвы и Берлина.

15 декабря Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Ранее, в октябре 2020 года, сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году мужчина был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.