Посол РФ назвал политическим приговор для россиянина по делу об убийстве в ФРГ

Приговор гражданину России по делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили в Германии является необъективным, политическим и существенно осложняет отношения Москвы и Берлина. Об этом в среду, 15 декабря, заявил посол РФ в ФРГ.

Ранее в этот день высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве Хангошвили.

«Абсурдный тезис о причастности к деликту Российской Федерации на протяжении всего судебного процесса методично навязывался общественности, вплетался в общий антироссийский фон, но в итоге так и не был подтвержден убедительными доказательствами», — заявил посол.

Российский посол в Германии назвал странным принимать в качестве доказательств «псевдорасследования и голословные утверждения ангажированных платформ» Bellingcat и Insider. Также он отметил, что показания свидетеля, «обработанного спеуцслужбами Украины», неоднократно менялись.

«Подобный исход вызывает у нас серьезную озабоченность, представляет собой очевидный недружественный акт и не будет оставлен без реакции. Вряд ли случайно и время, выбранное для оглашения вердикта. Очевидно, кто-то заинтересован в том, чтобы изначально был омрачен диалог России с новым германским правительством», — говорится в сообщении сотрудника дипмиссии.

Суд 15 декабря признал гражданина России виновным и указал на особую тяжесть его деяния. Также судья указал, что нет сомнений в том, что Хангошвили «нес ответственность за гибель людей», выступая на стороне чеченских боевиков.

Во время задержания у обвиняемого был обнаружен пистолет и паспорт гражданина РФ на имя Вадима Соколова.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Ранее, в октябре 2020 года, сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.