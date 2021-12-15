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Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

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Власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — заявила Бербок журналистам.

Ранее в этот день Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Ранее, в октябре 2020 года, сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.

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