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Захарова заявила о симметричном ответе Берлину на высылку дипломатов

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Москва в ближайшее время объявит об ответных шагах Берлину на высылку российских дипломатов, это будут симметричные меры. Об этом 16 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные... В ближайшее время о них будет официально объявлено», — сказала она в эфире телеканала RT DE.

Днем ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Посольство России в Берлине в связи с этим выразило МИД Германии решительный протест. Представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что высылка российских дипломатов не останется без адекватного ответа.

15 декабря Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

Посол России в Германии назвал приговор россиянину необъективным, политическим и существенно осложняющим отношения Москвы и Берлина.

Ранее, в октябре 2020 года, сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году мужчина был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.

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