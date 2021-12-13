В ФРГ назвали надуманными причины переноса ввода в эксплуатацию СП-2

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок действует вопреки интересам страны в вопросе ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил «Известиям» сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» член комитета бундестага по международным делам Тино Крупалла.

«Новый министр иностранных дел действует вопреки интересам Германии и по надуманным причинам откладывает ввод в эксплуатацию важного для Германии трубопровода через Балтийское море. Энергоснабжение — одно из основных требований благополучия, безопасности и здоровья. Вот почему новый канцлер Олаф Шольц должен, наконец, четко заявить о своей приверженности «Северному потоку – 2», — подчеркнул он.

Накануне глава МИД Германии заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС. При этом член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер заявил «Известиям», что глава МИД ФРГ использует проект СП-2 в качестве инструмента политических переговоров.

В свою очередь, оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт призвал дождаться правовой проверки соответствия газопровода энергетическим критериям Евросоюза.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.