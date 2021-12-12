Глава МИД Германии объяснила задержку одобрения «Северного потока — 2»

На данный момент газопровод «Северный поток — 2» не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики. Об этом 12 декабря заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — заявила министр в эфире телеканала ZDF.

По ее словам, это связано с тем, что «требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по проекту «Северный поток — 2». Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина.

8 декабря немецкий политолог Александр Рар заявил, что несмотря на появление политиков от партии «Зеленые» в МИДе и минэкономики страны, Германия сама не приостановит ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение немецкого регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.