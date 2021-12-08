В Германии оценили влияние на СП-2 назначения Бербок главой МИД

Несмотря на появление политиков от партии «Зеленые» в МИДе и Минэкономики ФРГ, Германия сама не приостановит ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение в среду, 8 декабря, в беседе с «Известиями» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Зеленые» смогут лишь оттягивать его запуск, заявляя о необходимости посоветоваться еще раз с прибалтами и Польшей, которые негативно настроены к проекту», — отметил он.

Ранее в этот день сопредседатель партии «Союз-90»/Зеленые» Анналена Бербок, последовательно выступающая против проекта «Северный поток — 2», была назначена министром иностранных дел ФРГ.

Также 8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в бундестаге и принес присягу. Позднее президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении канцлером.

Накануне лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

20 октября Бербок заявила, что Россия «играет в покер» в вопросах поставок газа в Европу. Она пояснила, что высокие цены на голубое топливо являются результатом высокого спроса и низкого предложения, а в это время Россия сокращает поставки газа. Однако представители и ЕС и Германии отмечали, что Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, «Газпром» с ноября начал повышать объемы газа в европейских хранилищах в Австрии и Германии.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.