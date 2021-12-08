Президент Германии вручил Олафу Шольцу грамоту о назначении канцлером

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду, 8 декабря, вручил социал-демократу Олафу Шольцу грамоту о назначении канцлером. Трансляцию церемонии, которая прошла в президентском дворце Бельвю, провели в среду немецкие телеканалы.

Далее Шольц отправится обратно в Бундестаг. Там он и его министры примут присягу. Около 15:00 (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее в этот день Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов. Выступить за утверждение Шольца новым канцлером должны были минимум 369 депутатов из 736.

Также в среду исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий выразил надежду, что отношения РФ с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия. По его словам, российские власти рассчитывают на то, что контакты новым правительством Германии будут организованы в ближайшее время.

Днем ранее лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

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