В МИД РФ выразили надежду на доверительные отношения с властями ФРГ

Власти России рассчитывают на то, что контакты с новым правительством Германии будут организованы в ближайшее время. Такое заявление в среду, 8 декабря, сделал и.о. директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время контакты с новым правительством ФРГ будут выстроены и, соответственно, уже будут определенные результаты, с которыми мы можем дальше работать», — отметил он на открытии форума российско-германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие 2020–2022».

Представитель ведомства также выразил надежду, что отношения с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия.

«Мне бы хотелось надеяться, как и нам всем, что при новом правительстве (ФРГ) наши отношения с ФРГ будут развиваться в условиях взаимной выгоды и доверия, что продолжится конструктивное взаимодействие в ряде практических сфер. Это прежде всего экономика, общественные обмены, связи на уровне городов, регионов. Сфера науки и образования также является приоритетной», — подчеркнул Красницкий.

В этот день новое правительство Германии будет приведено к присяге. Также ожидается, что бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. 7 декабря лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Из коалиционного договора следует, что новое правительство ФРГ в отношении России будет исходить из общей и последовательной политики в рамках Евросоюза.

11 ноября премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией и инициировать новые проекты.

В свою очередь член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст выразил мнение, что страны должны попытаться перезагрузить отношения. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.