Прямой эфир
Мир
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Политика
В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Общество
Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей
Общество
В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД КНР прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022
Политика
Политолог назвал госпереворот целью создания новой волны протестов в Белоруссии
Мир
Медведчук обвинил Зеленского в экономическом кризисе Украины
Общество
Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе

В МИД РФ выразили надежду на доверительные отношения с властями ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти России рассчитывают на то, что контакты с новым правительством Германии будут организованы в ближайшее время. Такое заявление в среду, 8 декабря, сделал и.о. директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

Планомерное давление: ФРГ обсуждает с США меры против РФ
Как это соотносится с призывом к конгрессу отказаться от введения санкций против СП-2 и может ли повлиять на его реализацию

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время контакты с новым правительством ФРГ будут выстроены и, соответственно, уже будут определенные результаты, с которыми мы можем дальше работать», — отметил он на открытии форума российско-германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие 2020–2022».

Представитель ведомства также выразил надежду, что отношения с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия.

«Мне бы хотелось надеяться, как и нам всем, что при новом правительстве (ФРГ) наши отношения с ФРГ будут развиваться в условиях взаимной выгоды и доверия, что продолжится конструктивное взаимодействие в ряде практических сфер. Это прежде всего экономика, общественные обмены, связи на уровне городов, регионов. Сфера науки и образования также является приоритетной», — подчеркнул Красницкий.

В этот день новое правительство Германии будет приведено к присяге. Также ожидается, что бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. 7 декабря лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Из коалиционного договора следует, что новое правительство ФРГ в отношении России будет исходить из общей и последовательной политики в рамках Евросоюза.

11 ноября премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией и инициировать новые проекты.

В свою очередь член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст выразил мнение, что страны должны попытаться перезагрузить отношения. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021