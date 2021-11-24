Новое правительство ФРГ рассказало о будущей политике в отношении РФ

Новое правительство ФРГ будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках ЕС. Об этом в среду, 24 ноября, говорится в тексте коалиционного договора, опубликованного изданием Die Welt.

«Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России», — говорится в документе, где перечислены основные пункты политической повестки будущего кабмина.

11 ноября премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией и инициировать новые проекты. По его мнению, Москве и Берлину нужно продолжать отношения, в частности, в плане газопровода «Северного потока – 2», который важен для Германии.

8 ноября член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией.

В тот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.