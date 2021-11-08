Посол России в ФРГ назвал неестественной напряженность в отношениях стран

Россия не начинала однобокую линию поведения, но вынуждена реагировать на нее, а создавшаяся напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Об этом 8 ноября заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев выступая на российско-германской конференции «Потсдамские встречи».

Как напомнил российский посол, конструктивный обмен мнениями с Россией предполагает отказ от ультиматумов, намерения разговаривать с позиции силы, попытки давления. По его словам, путь сдерживания России остается тупиковым, ведущим к деградации отношений.

«Мы всё равно будем проводить суверенный внешнеполитический курс, оставаясь открытыми как для конструктивного диалога, так и для взаимоуважительного сотрудничества», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Оценивая текущее состояние российско-германских отношений, Нечаев отметил их несоответствие огромному потенциалу. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.

Нынешний непростой период в отношениях РФ и Германии «может и должен быть преодолен», заключил дипломат.

Ранее в этот день член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступает за сближение с Россией.

5 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.

21 октября в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с новым правительством Германии. Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты по линии «Петербургского диалога», если новые власти Германии проявят к этому интерес.