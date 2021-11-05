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Меркель назвала особенными отношения Берлина с Москвой

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Несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим. Об этом 5 ноября заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в атриуме Deutsche Bank в Берлине.

«Перед Германией не стоит выбор, говорить с Россией или нет»
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Награду она получила за выдающиеся достижения в области политики.

По словам Меркель, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма «глубоко потрясли наш европейский порядок», но это не исключает диалога с Россией. Кроме того, Берлин и Париж продолжают работу в нормандском формате для реализации Минских соглашений, добавила она.

«Отношения Германии и России всегда были особенными», — заключила Меркель.

20 августа Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия. По ее словам, для России и Германии важны темы двусторонних отношений, вопросы международной повестки дня.

Путин со своей стороны назвал ФРГ одним из основных партнеров России.

В июле Меркель отметила, что посоветовала бы своему преемнику на посту главы правительства оставаться в диалоге с Москвой. Германия ведет переговоры с любой страной на основе своих ценностей и интересов, добавила политик.

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