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Путин назвал ФРГ одним из основных партнеров России

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Германия является одним из основных партнеров России, указал в пятницу, 20 августа, российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

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«Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом», — сказал президент.

В свою очередь канцлер заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

О прибытии Меркель в Москву сообщалось ранее в этот же день. Переговоры политиков начались в 14:07. В ходе разговора канцлер ФРГ заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть, что обсудить. В 2018 году Меркель объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.

Также в пятницу сообщалось, что Путин и Меркель на переговорах затронут в том числе, вопросы сотрудничества двух стран.

1 июля представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что отношения России с такими европейскими странами, как Германия, Франция и Италия, позитивны и, несмотря на все сложности, существует торгово-экономическая кооперация.

Помимо этого, 28 июня он уточнял, что Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза. Тогда таким образом он ответил на заявление Меркель, которая призвала европейские страны обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а непосредственно с ее президентом Путиным.

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