Меркель приехала в Москву на встречу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, прибыла с визитом в Москву. В ходе поездки у нее намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день в пресс-службе Кремля сообщили, что на предстоящих переговорах Путин и Меркель обсудят, в том числе, сотрудничество двух стран.

Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов. Отмечалось, что это будет первая очная встреча политиков с начала пандемии коронавируса.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 18 августа сообщал, что одной из тем переговоров канцлера ФРГ и президента РФ станет ситуация в Афганистане.

О том, что Меркель посетит столицу России в пятницу, стало известно 13 августа.

Последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи. В 2018 году она объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.