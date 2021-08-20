Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Меркель в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на предстоящих переговорах 20 августа в Москве обсудят, в том числе, сотрудничество двух стран. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Отмечается, что это будет их первая очная встреча с начала пандемии коронавируса.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в материале пресс-службы.

Кроме того, в ходе визита в Москву Меркель также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Ранее сообщалось, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ и президента РФ.

Отмечается, что в последний раз Меркель посещала РФ с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

О том, что Меркель посетит столицу России в пятницу, стало известно 13 августа. Это будет, согласно Süddeutsche Zeitung, 20-й и, скорее всего, последний ее визит в Россию в качестве главы правительства ФРГ.

В 2018 году Меркель объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.