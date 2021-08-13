Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию 20 августа. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели», — заявил он на брифинге.

При этом он подчеркнул, что в рамках своего визита Меркель «вполне очевидно» встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Также уточняется, что 22 августа канцлер ФРГ посетит Украину.

О том, что Меркель, вероятно, в скором времени посетит Украину пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров рассказал 10 августа.

Тогда он уточнял, что темами переговоров могут стать безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.