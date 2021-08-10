Прямой эфир
Спорт
Врач российских спортсменов подтвердил отсутствие положительных проб на допинг
Армия
Тихоокеанский флот усилил меры безопасности из-за тайфуна «Лупит»
Спорт
Чемпион Олимпиады Батыргазиев с триумфом вернулся в Нижневартовск
Армия
Су-25 обеспечили огневую поддержку на учениях на границе Афганистана
Происшествия
В Москве спасли тонувшую в пруду женщину
Армия
Военные РФ продолжили патрулирование в сирийской Алеппо
Политика
Байден поблагодарил премьера Японии за проведение Олимпиады-2020
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве
Общество
В Бурятии охотников на браконьеров поймали на браконьерстве

На Украине сообщили о возможном визите Меркель в страну в августе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров у себя на странице в Facebook рассказал, что 22 августа страну, вероятно, посетит канцлер Германии Ангела Меркель.

С Джо свидание: каким был прощальный визит Ангелы Меркель в Вашингтон
Как США и Германия сошлись по «Северному потоку – 2»

«Госпожа Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — поделился Никифоров в социальной сети.

В эти дни страна как раз будет отмечать 30-летие независимости, и 23 августа пройдет саммит «Крымской платформы» — инициированной Киевом переговорной площадки, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины, а также саммит первых леди и джентльменов.

2 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «Крымская платформа» является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Он убежден, что данный проект не соответствует принципам международного гуманитарного права.

Ранее, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме, отметил, что данное мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021