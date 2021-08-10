На Украине сообщили о возможном визите Меркель в страну в августе

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров у себя на странице в Facebook рассказал, что 22 августа страну, вероятно, посетит канцлер Германии Ангела Меркель.

«Госпожа Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — поделился Никифоров в социальной сети.

В эти дни страна как раз будет отмечать 30-летие независимости, и 23 августа пройдет саммит «Крымской платформы» — инициированной Киевом переговорной площадки, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины, а также саммит первых леди и джентльменов.

2 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «Крымская платформа» является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Он убежден, что данный проект не соответствует принципам международного гуманитарного права.

Ранее, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме, отметил, что данное мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.