Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане на переговорах в Москве

Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Кроме того, во время визита Меркель в Москву, который состоится в пятницу, 20 августа, канцлер возложит венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Отмечается, что в последний раз Меркель посещала РФ с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

16 августа Меркель заявила, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными. Политик добавила, что почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».