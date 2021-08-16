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Меркель назвала горьким и драматичным развитие событий в Афганистане

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными, а почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось. Об этом 16 августа сообщает Die Welt.

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«С момента вывода иностранных войск мы видели, как талибы («Талибан» — террористическая организация запрещена в России. — Ред.) с захватывающей дух скоростью захватывали провинцию за провинцией, город за городом и вернули всю страну под свой контроль. <...> то горькое, драматичное и ужасное событие, особенно для людей в Афганистане», — сказала канцлер.

Меркель также заявила, что необходимо вывести из Афганистана около тысячи человек, которые работали с немецкими правительственными организациями, и еще 500 человек, которые работали с неправительственными организациями, такими как Welthungerhilfe.

Вместе с этим она дала понять, что правительство Германии не планирует принимать большое число беженцев из Афганистана, однако, по ее словам, ФРГ окажет поддержку соседним государствам, которые принимают беженцев из этой страны.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции из этой страны в Европу. Глава государства отметил, что Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Ранее в этот день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он обратил внимание на то, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Вместе с этим в Госдепартаменте США заявляли, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики запрещенного в РФ «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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