Меркель назвала правильным поддержание диалога с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 20 августа, заявила, что считает правильным поддержания диалога в Москвой, несмотря на разногласия.

«Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, нам есть о чем поговорить, двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан», — отметила политик.

Ранее в этот же день политик прилетела в Москву. Канцлер возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В настоящий момент российский лидер и канцлер Германии проводят переговоры в Кремле. Путин во время встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России.

Немецкий политик же заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть, что обсудить.

«Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить», — заявила она

Российский лидер подчеркнул, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, поэтому визит Меркель не только прощальный, но и деловой.

«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем», — сказал Путин.

Последний раз канцлер ФРГ посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи. В 2018 году она объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.