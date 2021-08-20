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Переговоры Путина и Меркель начались в Москве
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Переговоры Путина и Меркель начались в Москве

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В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча 20 августа проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Очная беседа политиков стала первой с начала распространения коронавируса. Ожидается, что стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Данный визит в Москву станет для Меркель последним в качестве главы правительства ФРГ. По прибытии в российскую столицу канцлер возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

21 июля Путин и Меркель провели телефонный разговор. Темами той беседы были энергетика, транзит газа через Украину и «Северный поток – 2». В Кремле уточняли, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

Тогда российский лидер отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.

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