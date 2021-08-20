Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Меркель приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии канцлер села в автомобиль, на котором отправились на переговоры в Кремль.

Данный визит Меркель в Россию станет ее последней поездкой в РФ в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах политик не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Ожидается, что президент России Владимир Путин и Меркель обсудят на переговорах состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Германии и РФ в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. Афганистан также станет одной из тем переговоров глав государств.

О том, что Меркель посетит столицу России в пятницу, стало известно 13 августа.

В 2018 году Меркель объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.