Немецкий политик призвал ФРГ попытаться перезагрузить отношения с Россией

Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения, для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества «Потсдамские встречи».

Политик усомнился в возможности существования сильной Европы без России. По его мнению, единственная возможность — наладить взаимодействие, руководствуясь национальными интересами.

По его словам, о конфликтах тоже нужно говорить, и в этой связи нельзя не упомянуть Украину и Крым.

«Нужно признать сложившуюся ситуацию. И нужно сделать перезагрузку отношений. Попробовать, по крайней мере», — подчеркнул он.

Он заявил, что в непростые времена стабилизировать ситуацию помогли бы некоторые сферы, в которых у сторон есть взаимовыгодный интерес.

«Я очень рад, что у нас есть такой проект как российский газопровод «Северный поток-2». Экономическая повестка - стабилизирующий фактор в нынешней ситуации», — добавил спикер.

Политик напомнил, что согласно опросу, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией. Он признал, что 52% немцев высказываются за санкции. Однако Эрнст уверен, что ситуация не столь драматичная.

5 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.

21 октября в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с новым правительством Германии.

Кроме того, Путин отметил, что Россия готова возобновить контакты по линии «Петербургского диалога», если новые власти Германии проявят к этому интерес. По его словам, взаимные контакты между представителями общественности двух стран можно сделать более интенсивными и более результативными, однако «надо только это всё деполитизировать».