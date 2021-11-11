В Германии заявили о необходимости диалога с Россией

Премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксонии Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией и инициировать новые проекты. Об этом 11 ноября сообщает «РИА Новости».

По его мнению, Москве и Берлину нужно продолжать отношения, в частности, в плане «Северного потока – 2», который важен для Германии.

«Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока – 2». Это важная стратегическая инвестиция», — подчеркнул Кречмер.

Ранее, 10 ноября, в ФРГ рассказали о планируемой политике Шольца в отношениях с Россией. Так, например, один из кандидатов на пост канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц, не будет налаживать с Россией «особые отношения».

8 ноября член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступает за сближение с Россией.

В тот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.

5 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.