В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) во вторник, 7 декабря, подписали коалиционный договор.

Как отмечает немецкое издание Der Spiegel, была одобрена 177-страничная правительственная программа, а 8 декабря ожидается, что бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Кроме того, в тот же день новый кабмин будет приведен к присяге.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

Кандидатуру нового канцлера выдвигает президент страны — Франк-Вальтер Штайнмайер. Основным претендентом на пост канцлера является Олаф Шольц.

Новая коалиция в немецком правительстве, состоящая из «Зеленых», СДПГ и Свободной демократической партии, получила название «Светофор». 24 ноября красно-желто-зеленый союз представил текст коалиционного договора под названием «Альянс за свободу, справедливость и устойчивость».