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Выступающая против «СП—2» Анналена Бербок назначена главой МИД ФРГ

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Сопредседатель партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок, последовательно выступающая против проекта «Северный поток — 2», назначена министром иностранных дел ФРГ. Об этом 8 декабря заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

К настоящему времени назначены 16 министров. Церемония проходит в большом зале президентского дворца Бельвю. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручает свидетельства о назначении будущим министрам. Первым документ получил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Церемонию назначений новых министров в правительстве ФРГ транслировал сайт газеты Süddeutsche Zeitung.

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Ранее в этот день Штайнмайер вручил социал-демократу Олафу Шольцу грамоту о назначении канцлером. В этот же день Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в бундестаге и принес присягу.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

В том же месяце высший административный суд города Грайфсвальд отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe по трубопроводу «Северный поток – 2».

20 октября Бербок заявила, что Россия «играет в покер» в вопросах поставок газа в Европу. Она пояснила, что высокие цены на голубое топливо являются результатом высокого спроса и низкого предложения, а в это время Россия сокращает поставки газа. Однако представители и ЕС и Германии отмечали, что Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, «Газпром» с ноября начал повышать объемы газа в европейских хранилищах в Австрии и Германии.

18 октября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что Россия выполняет все контрактные договоренности по поставкам газа. Зайберт добавил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией и надеется, что российская сторона и дальше продолжит выполнять договоренности.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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