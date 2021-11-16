Суд в Германии отклонил иск экологической организации по СП-2

Высший административный суд Грайфсвальда (город в ФРГ) отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу «Северный поток – 2». Об этом сообщила во вторник, 16 ноября, представитель суда Доротея тер Веен.

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда (город на севере Германии. — Ред.)», — говорится в распространенном пресс-службой суда заявлении.

Суд во время разбирательств указал на то, что иск отчасти неприемлем, а также в некоторой степени необоснован. Кроме того, в суде указали, что последствия газопровода для окружающей среды уже были изучены, тогда как истцы опирались на некое американские исследование.

Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать строительству газопровода.

В марте члены Немецкого общества защиты окружающей среды на основании исследований потребовали пересмотреть разрешения на строительство СП-2 и остановить проект. По словам автора документа, адвоката Корнелии Цим, есть основания полагать, что вероятные выбросы метана при эксплуатации «Северного потока – 2» и присоединенного к нему газопровода EUGAL нужно оценивать иначе.

В свою очередь оператор газопровода компания Nord Stream 2 отметила, что проект был разрешен после обширной экологической проверки. Кроме того, 29 мая, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что углеродный след российского газа, поставляемого в ЕС по газопроводу, в четыре раза меньше, чем у газа из США.

Однако в августе Deutsche Umwelthilfe оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». В жалобе DUH также призвала рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Согласно мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. По некоторым данным, приостановка процесса сертификации может продлиться 4-6 недель.

По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.