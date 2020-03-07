Немецкие экологи потребовали остановить строительство «Северного потока – 2»

Члены Немецкого общества защиты окружающей среды на основании последних исследований потребовали пересмотреть разрешения на строительство «Северного потока – 2» и остановить проект, пишет WirtschaftsWoche.

Члены общества ссылаются на исследование Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, согласно которому метан, выделяющийся при добыче природного газа, наносит вред климату сильнее, чем считалось ранее.

По словам автора документа, адвоката Корнелии Цим, теперь есть основания полагать, что вероятные выбросы метана при эксплуатации «Северного потока – 2» и присоединенного к нему газопровода EUGAL нужно оценивать иначе.

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2», — сообщил глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.

В свою очередь оператор газопровода компания Nord Stream 2 отметила, что проект был разрешен после обширной экологической проверки и уже практически реализован.

«Власти пяти стран дали согласие на строительство, которое велось и ведется строго в соответствии с действующими национальными, международными и европейскими правовыми нормами», — отметил представитель компании 5 марта.

С немецкой стороны разрешения были выданы горной инспекцией Штральзунда. С этими разрешениями Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод.

В компании подчеркнули, что не видят оснований для пересмотра уже выданных разрешений, и указали, что инфраструктура газопровода самая современная и экологически безопасная.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

Вашингтон в декабре ввел санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинский «Нафтогаз» обсудил в начале марта с властями США дополнительные меры против «Северного потока – 2».