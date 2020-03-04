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«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

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По его словам, «игра пока не закончена», и пока Россия планирует завершение строительства своими силами, США и Украина обсуждают варианты противодействия этому.

«Мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — цитирует главу компании ТАСС.

Коболев также отметил, что считает хорошим вариантом введенные ранее санкции против «Северного потока — 2». При этом он выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет действовать в том же ключе.

Еще одним важным шагом Коболев назвал поддержку Киева западными партнерами в вопросе завершения реформ корпоративного управления. Всё это, по его мнению, необходимо для энергетической безопасности Украины.

США в декабре прошлого года ввели санкции против «Северного потока — 2». Из-за этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода в Балтийском море, приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства.

Россия отметила, что и сама сможет завершить проект, тем более осталось проложить совсем небольшую часть газопровода. Однако сдан проект будет на несколько месяцев позже.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. США, Украина, Польше и страны Прибалтики выступают против проекта.

Вашингтон неоднократно отмечал, что хочет сам поставлять топливо на европейский рынок. Киев же выражал опасения из-за того, что может потерять доход от транзита российского газа.

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