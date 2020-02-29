На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию. Об этом изданию «Апостроф» рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его словам, в соглашении на транзит написано, что украинская компания является агентом «Газпрома». Таким образом, считает эксперт, российская компания имеет право прийти на украинский рынок в качестве самостоятельного игрока и продавать топливо по другим ценам, в том числе более привлекательным, пишет «РИА Новости».

Землянский отметил, что в этих условиях «Нафтогаз» может начать работать себе в убыток или будет ликвидирован за ненадобностью и займется только работами по добыче. При этом данная схема никак не противоречит действующему украинскому законодательству, считает эксперт. Перекрыть поставки не получится, так как это будет нарушением принципа свободной торговли.

3 февраля сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе снизился в три раза.

31 января издание РБК со ссылкой на проект договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» сообщило, что транзит российского газа через Украину с начала месяца подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. Агентство утверждало, что общий объем транзита на пять лет составит 225 млрд куб. м. Стоимость прокачки будет равняться $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

31 декабря 2019 года стало известно, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.

Кроме того, стороны договорились об отказе Киева от новых исков против «Газпрома» и выплате российским холдингом $2,9 млрд в пользу «Нафтогаза» согласно решению Стокгольмского арбитража.