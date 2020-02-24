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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости».

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Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе. «В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ … составит 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года», — приводит агентство сообщение пресс-службы украинской компании.

Стоимость газа для украинцев стала самой низкой оптовой ценой с апреля 2016 года.

Ранее в феврале председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в 2020 году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев, напоминает «Газета.ру».

В конце декабря «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.

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