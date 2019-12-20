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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

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Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил журналистам представитель «Газпрома».

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«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».

Других подробностей представитель компании не сообщил.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» продолжит переговоры с Украиной по транзиту газа в Минске. Предполагалось, что в них примет участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию.

В конце ноября «Натфогаз Украины» предложил российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд, решение о котором вынес Стокгольмский арбитраж, прямыми поставками газа.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

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