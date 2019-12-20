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Переговоры по транзиту газа продолжатся в Минске 20 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по вопросам транзита газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.

Отмечается, что переговоры будут «не технические», на высоком уровне. От российской компании в них примет участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет ТАСС.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через украинскую территорию.

Ранее в тот же день сообщалось, что делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии. В ней с немецкой стороны приняли участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг граф фон Вальдерзее.

Накануне отмечалось, что участники встречи планируют сосредоточиться на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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