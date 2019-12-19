Новак присоединился к делегации «Газпрома» на встрече в Берлине

Министр энергетики России Александр Новак присоединился к делегации «Газпрома» на переговорах по транзиту российского газа с представителями Германии. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации компании.

«К переговорам с немецкой стороной в Министерстве экономики ФРГ присоединился Новак», — сказал он.

Ранее сообщалось о начале встречи по газу. В ней принимают участие министр экономики страны Петер Альтмайер, уполномоченный федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Днем ранее стало известно, что очередная встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа пройдет в четверг в Берлине. Как отмечала ЕК, участники встречи сосредоточатся на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.