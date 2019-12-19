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Путин подчеркнул желание России решить газовый вопрос с Украиной

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия хочет решить вопрос о транзите газа через Украину, поскольку это — чувствительная тема. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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«Я думаю, мы договоримся. И мы сделаем так, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. Мы на пути к этому», — отметил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что Россия будет сохранять транзит, а вопрос заключается в том, в каких объемах и на какой срок будет заключено соглашение.

Однако лидер напомнил, что Украина всё еще не выплатила долг в $3 млрд, которые были получены из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, он заявил, что решение Стокгольмского суда по газу носит не юридический, а политический характер.

9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на 10 лет.

После переговоров он отметил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Киев подтвердил готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на продление транзитного договора и урегулировании вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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