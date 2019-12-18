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«Нафтогаз» оценил шансы на подписание транзитного контракта с РФ до 1 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с Россией до конца года стремится к нулю. Об этом он сказал в среду, 18 декабря, в ходе дискуссии на тему выделения оператора газотранспортной системы, трансляция которой велась на странице компании в Facebook.

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Впрочем, газовым договоренностям это вряд ли поможет

«Сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой», — сказал он.

При этом Коболев отметил, что надеется на лучшее.

17 декабря Коболев сообщил, что в случае провала переговоров по транзиту газа в 2019 году они могут продолжиться весной 2020 года. Он также отметил, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики Украины и ее темпов роста, которые были запланированы правительством.

9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на 10 лет. После переговоров он отметил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Киев подтвердил готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на продление транзитного договора и урегулировании вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.

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