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«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В случае провала в 2019 году переговоры по транзиту газа могут продолжиться весной 2020 года. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» рассказал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Кобелев.

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Он выразил надежду на то, что даже в случае неподписания контракта до конца 2019 года стороны смогут вернуться к данным переговорам в апреле–мае следующего года.

Также Кобелев отметил, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики и ее темпов роста, которые были запланированы правительством, пишет «РИА Новости».

Контракт на транзит российского газа через Украину в страны Евросоюза истекает 31 декабря 2019 года. 9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на 10 лет.

После переговоров он отметил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Киев подтвердил готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на продление транзитного договора и урегулировании вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

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