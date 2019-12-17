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В ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине

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Фото: РИА Новости
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Секретариат энергетического сообщества ЕС подтвердил, что новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отделен от «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза. Решение было принято в рамках Третьего энергетического пакета, говорится в сообщении регулятора, опубликованном 17 декабря.

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Положительное заключение является следствием недавнего принятого Верховной радой закона об отделении, отмечает Секретариат энергетического сообщества ЕС. Группа «Нафтогаза» передаст акции оператора ГТС компании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), которую контролирует Минфин страны. По завершении отделения, компания будет функционировать как независимый системный оператор с 1 января 2020 года.

«Сегодня Секретариат Энергетического сообщества сделал финальный шаг со своей стороны и согласовал сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины», как оператора нашей газотранспортной системы», — написал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в своем Facebook.

По его словам, во вторник оператор ГТС подал в НКРЕКП (Национальная комиссия по осуществлению государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг) документы, необходимые для сертификации и лицензирования транспортировать газ с 1 января 2020 года.

13 декабря был опубликован ежегодный доклад Еврокомиссии об имплементации Соглашения об ассоциации и реформах на Украине. В нем говорилось, что процесс отделения от «Нафтогаза» независимой компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины должен быть окончательно завершен до конца 2019 года. Термин unbundling, использованный в тексте доклада, подразумевает выделение из активов «Нафтогаза» отдельного оператора третьего энергопакета Евросоюза, которые государство обязалось соблюдать для реализации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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