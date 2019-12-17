В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту газа идут хорошо. Об этом он сказал журналистам во вторник, 17 декабря, в кулуарах конференции Ростехнадзора.

«Считаю, что (переговоры. — Ред.) хорошо идут», — цитирует его слова «РИА Новости».

По словам Яновского, стороны ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, однако он не стал прогнозировать, когда может состоятся следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии (ЕК).

Ранее в своем Twitter-аккаунте вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил, что новый раунд переговоров состоится 19 декабря.

Контракт на транзит российского газа через Украину в страны Евросоюза истекает 31 декабря 2019 года. 9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на 10 лет. После переговоров он отметил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Киев подтвердил готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на продление транзитного договора и урегулировании вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.