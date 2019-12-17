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Еврокомиссия назвала дату следующих переговоров по транзиту газа из РФ

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Следующий этап трехсторонних переговоров по транзиту газа с участием России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) состоится 19 декабря. Об этом написал вице-президент ЕК Марош Шефчович в своем Twitter-аккаунте 17 декабря.

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«С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря», — говорится в сообщении Шефчовича.

13 декабря в «Нафтогазе» отметили, что по итогам двусторонних переговоров с «Газпромом» в Вене предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются.

В Париже 9 декабря в ходе переговоров «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из РФ в страны Евросоюза через Украину на 10 лет. После встречи он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в государство.

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. В настоящее время Киев и Москва проводят переговоры при посредничестве Еврокомиссии.

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