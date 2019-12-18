ЕК выразила надежду на достижение соглашения по газу 19 декабря

Еврокомиссия (ЕК) ожидает достижения соглашения по транзиту российского газа на трехсторонних переговорах в формате ЕС–Россия–Украина, которые состоятся 19 декабря в Берлине. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК.

«Мы не можем спекулировать относительно результатов переговоров. Но мы ожидаем конструктивную дискуссию и достижения политического соглашения, которое будет охватывать все параметры будущей сделки», — заявил он.

Ранее в этот же день стало известно, что следующая встреча пройдет 19 декабря в Берлине. Отмечалось, что бывший заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайеров в преддверии трехсторонних переговоров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.