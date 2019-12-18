Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе ЕК.

«Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража», — приводит текст сообщения ТАСС.

Бывший заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайеров в преддверии трехсторонних переговоров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.