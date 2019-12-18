Прямой эфир
Сюжет:

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе ЕК.

По газам: трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года
На фоне прямых контактов Москвы и Киева Еврокомиссия намерена и дальше участвовать в обсуждениях нового соглашения

«Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража», — приводит текст сообщения ТАСС.

Бывший заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайеров в преддверии трехсторонних переговоров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Директор «Нафтогаза» ответил на предложение Медведева по транзиту газа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019