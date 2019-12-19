Стали известны подробности переговоров РФ и Украины по транзиту газа

Россия и Украина ведут переговоры по вопросу транзита газа с перерывами на консультации с юристами. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации.

Агентство отмечает, что переговоры с участием председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы Минэнерго России Александра Новака с украинской делегацией проходят в здании министерства энергетики ФРГ.

Ранее в этот день сообщалось, что делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии. В ней с немецкой стороны приняли участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее.

Накануне отмечалось, что оучастники встречи планируют сосредоточиться на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.